Aurah Ruiz é namorada do atacante Jesé RodríguezReprodução

Publicado 13/10/2021 10:47 | Atualizado 13/10/2021 14:44

Rio - O casal Aurah Ruiz e Jesé Rodríguez protagonizou uma grande confusão no último domingo, em Las Palmas, na Espanha. De acordo com informações do jornal "Canarias 7", a influenciadora digital e o ex-jogador do Real Madrid teriam brigado após um show e a mulher teria tentado atropelar o atacante.

Ainda de acordo com o jornal, Jesé não treinou no Las Palmas, clube que o atleta defende no momento, na última terça-feira, mas terá condições de jogo contra o Tenerife, no próximo sábado, pela segunda divisão do Espanhol. De acordo com o programa El Partidazo de Cope", o atacante pode ter sofrido uma lesão em um dos pés.



Jesé Rodríguez surgiu nas categorias de base do Real Madrid e foi contratado pelo PSG em 2016. Depois, foi emprestado para quatro clubes diferentes até deixar o time francês em 2020. No início de 2021, Jesé acabou contratado pelo Las Palmas.