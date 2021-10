Vinicius Junior está com moral no futebol europeu - JAVIER SORIANO / AFP

Publicado 14/10/2021 12:19

Rio - Diversos aplicativos monitoram e contabilizam o desempenho dos jogadores por meio de algoritmos.

No ranking dos atletas com melhores atuações nas cinco principais ligas da Europa (Espanha, Inglaterra, França, Alemanha e Itália) feito pelo "WhoScored?", Vinícius Júnior, ex-jogador do Flamengo, aparece no top 10 desta temporada.

Nem mesmo Messi e Cristiano Ronaldo atingiram tal nota com suas atuações. O argentino do PSG chegou a média de 7.03, enquanto o português do Manchester United tem média de 7.08. O brasileiro, por sua vez, ocupa a décima colocação do ranking, ao lado do italiano Lorenzo Pellegrini, da Roma, ambos com média de 7.71.

Confira abaixo o top 10 feito pelo "WhoScored?":

1 - Erling Haaland (Borussia Dortmund): 8,51

2 - Karim Benzema (Real Madrid): 8,37

3 - Mohamed Salah (Liverpool): 8,07

4 - Dimitri Payet (Olympique de Marselha): 8,03

5 - Robert Lewandowski (Bayern de Munique): 8,00

6 - Michail Antonio (West Ham): 7,84

7 - Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain): 7,82

8 - Trent Alexander-Arnold (Liverpool): 7,81

9 - Florian Wirtz (Bayer Leverkusen): 7,72

10 - Lorenzo Pellegrini (Roma): 7,71 / Vinícius Júnior (Real Madrid): 7,71

Vinícius Júnior vem se destacando como um dos principais jogadores do Real Madrid neste início de temporada. Autor de gols importantes e passes decisivos, o brasileiro briga por espaço não só no time Merengue, mas também na Seleção Brasileira.