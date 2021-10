Estádio Centenário de Montevidéu está em fase final das obras - Divulgação/Twitter Conmebol

Publicado 14/10/2021 13:48

A obra que está sendo realizada no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, para as finais da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana será finalizada por volta do dia 10 de novembro, de acordo com a Associação Uruguaia de Futebol (AUF, na sigla em espanhol). A entidade afirmou que apesar dos "pequenos desvios" nos trabalhos de melhorias do histórico estádio, está tudo "dentro do esperado".



A AUF contou que o trabalho está progredindo sem problemas e "dentro do calendário pré-estabelecido". E que o campo está na fase em que os rolos de grama que chegaram do Brasil são firmados. Depois, serão semeados de novo com uma semente de grama perene.



Faltando pouco mais de 35 dias para a final da Copa Sul-Americana e 40 para a decisão da Libertadores, o estádio Centenário viveu nesta quarta-feira mais um dia de trabalhos de renovação. Na parte externa, várias pessoas trabalhavam na área da entrada principal, enquanto que outros faziam diferentes tarefas de pintura.



De acordo com uma declaração emitida pela federação uruguaia, o estádio foi visitado na terça-feira pelo presidente da Conmebol, o paraguaio Alejandro Domínguez, juntamente com o mandatário da AUF, Ignacio Alonso. No interior do local, ambos visitaram os vestiários, arquibancadas, cabines e tribunas de imprensa. Os dirigentes também checaram a nova grama e o sistema de iluminação que foi instalado recentemente.



A seleção uruguaia disputou os últimos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 nos estádios do Peñarol (Campeón del Siglo) e do Nacional (Gran Parque Central) devido à reforma do Centenário.



Em novembro, o estádio construído em 1930 receberá as duas finais continentais, com quatro times brasileiros. Em 20 de novembro, Athletico-PR e Bragantino disputarão a decisão da Sul-Americana. Uma semana depois, no dia 27, Palmeiras e Flamengo decidirão a Libertadores.