Rodolfo Landim, presidente do FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 14/10/2021 13:35 | Atualizado 14/10/2021 14:02

Chapecó (SC) - Mais uma rodada do Brasileirão está chegando ao fim e o Flamengo segue sua caça ao Atlético-MG, líder da competição. Com dois jogos a menos e 11 pontos atrás, a equipe de Renato Gaúcho precisa manter a regularidade de vitórias e ainda contar com alguns tropeços do rival mineiro na reta final do campeonato. De acordo com a Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, o Rubro-negro vem oferecendo "mala branca" aos adversários do Galo para tirarem pontos da equipe comandada por Cuca.

De acordo com a publicação, o Flamengo teria oferecido entre R$ 400 mil e R$ 500 mil a Chapecoense, que empatou com o Atlético-MG na última semana por 2 a 2. Em contato com a equipe do Jornal O Dia, o presidente da Chape, Gilson Sbeghen, negou qualquer incentivo financeiro vindo por parte do Flamengo para motivar seus atletas contra o clube mineiro.

"Não teve absolutamente nada disso. Garanto que não teve. Inclusive, no dia que jogamos contra eles (Atlético-MG), Rodrigo Caetano (diretor do Galo) disse para mim que esperava que a gente jogasse contra todos da mesma forma que jogamos contra o Atlético-MG. E eu disse que jogaria", disse o mandatário do clube catarinense.

A Chapecoense tem apenas 13 pontos conquistados em 26 partidas disputadas. É difícil imaginar um cenário onde o Índio Condá consiga escapar do rebaixamento para a Série B de 2022. No entanto, Gilson Sbeghen afirma que receber "mala branca" não é uma conduta aceita pelo clube, e que tomará, junto ao departamento jurídico, as medidas cabíveis sobre o que ele classificou como calúnia.

"Eu estou conversando com o meu jurídico para tomar atitudes jurídicas sobre esse assunto (ter recebido mala branca). Não aconteceu. Não sou a favor disso. Não teve nada disso. É uma calúnia. Vamos tomar atitudes", completou o presidente da Chapecoense, em contato com a reportagem.