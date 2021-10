Benzema vive grande momento pelo Real Madrid - AFP

Publicado 14/10/2021 15:55

Entre os 30 finalistas do prêmio Bola de Ouro, da revista 'France Football', Benzema tem um apoio de luxo na disputa. Ronaldo Fenômenos postou em suas redes sociais uma foto com o atacante do Real Madrid e demonstrou sua torcida por ele.



"Sem dúvida, meu candidato ao Bola de Ouro é o Benzema. O melhor atacante, joga em alto nível por 10 anos e é campeão de tudo. Não acham?", escreveu.



Benzema nunca escondeu a idolatria por Ronaldo. Em agosto, por exemplo, postou em seu perfil no Instagram uma foto do Fenômeno e Romário juntos, durante um jogo da Seleção Brasileira em 1997. Na legenda ele escreveu "É por isso que eu amo o futebol".



Entretanto, para conseguir o prêmio, o atacante francês terá de superar Mbappé, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Jorginho, entre outros grandes nomes do futebol. A cerimônia de premiação do Bola de Ouro acontecerá em 29 de novembro, no Théâtre du Chatelet, em Paris.