Galo bateu o Santos pelo placar de 3 a 1 - Pedro Souza/ Atlético-MG

Publicado 14/10/2021 15:44

Belo Horizonte - Na última quarta-feira (13), no Mineirão, o Atlético-MG bateu o Santos pelo placar de 3 a 1 em partida protagonizada por intervenções do VAR. A tecnologia entrou em ação para corrigir e marcar dois pênaltis para a equipe mineira. Apesar disso, o duelo entre alvinegros marcou também mais uma polêmica envolvendo dirigentes e arbitragem após um jogo do Brasileirão.

Ao fim da partida, em súmula, o árbitro Paulo Roberto Alves relatou que a equipe de arbitragem foi alvo de pressão e comportamento agressivo da equipe mineira no intervalo do confronto. Além das reclamações, Paulo Roberto revelou que o diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, deu chutes e socos na porta do VAR, enquanto ofendia os profissionais que ali estavam.

"Informo que, após o término do primeiro tempo, no momento em que a equipe de arbitragem se encontrava no corredor de acesso ao vestiário, alguns membros da equipe do Clube Atlético Mineiro questionavam as decisões da arbitragem de forma veemente. Ressalto que o senhor Eudes Pedro dos Santos, funcionário do Clube Atlético-MG, no momento acima referido, pronunciou aos gritos os seguintes dizeres de forma grosseira e ofensiva em direção à equipe de arbitragem: 'Aqui ninguém vai nos roubar'. Diante de tal situação, informo que me senti ofendido em minha honra e moral.

Informo ainda que, aos 41 minutos do primeiro tempo, o senhor Rodrigo Vila Verde Caetano, diretor de futebol do Clube Atlético-MG, o qual foi identificado pelos funcionários da equipe que faziam a segurança do lado de fora desta cabine, desferiu chutes e socos na porta da sala do VAR e proferiu os seguintes dizeres de forma ofensiva e grosseira: 'Seus ladrões, parem de nos roubar, nós não vamos aceitar isso mais'. Ressalto que essa situação foi reportada pelos membros da equipe da sala do VAR ao final da partida", relatou o árbitro de Atlético-MG x Santos.

