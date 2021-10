Neymar - AFP

Publicado 14/10/2021 23:27

Sob o comando de Neymar, que foi o melhor em campo, o Brasil não tomou conhecimento do Uruguai, passou o carro e goleou por 4 a 1, com gols de Neymar, Raphinha, duas vezes, e Gabigol, na Arena Amazônia, pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Suárez descontou para os visitantes.

A seleção brasileira fez uma grande exibição no primeiro tempo e não deu espaço para os uruguaios. O primeiro lance de perigo foi logo aos dois minutos. Neymar recebeu pela esquerda, puxou para o meio e soltou a bomba, mas Muslera fez grande defesa. E o camisa 10 mostrou que estava para jogo. Aos nove minutos, o craque abriu o placar. Fred deu linda bola por cima para o atacante dentro da área pela direita, ele domina no peito, tira de Muslera e finalizou sem ângulo, mas conseguiu estufar a rede.

Neymar marcou o seu 70º gol em 115 jogos pela seleção brasileira. O atual camisa 10 da Seleção está a sete de igualar Pelé (nas contas da Fifa; nas da CBF faltam 25).

O Brasil, mesmo depois do gol, manteve a postura ofensiva e logo chegou ao segundo gol. Aos 17, Paquetá fez linda jogada na esquerda, cruzou rasteiro na medida para Neymar dentro da área. O camisa 10 dominou, chutou, a bola bateu em Godín, Muslera tentou afastar, mas Raphinha apareceu na direita para empurrar para o gol e sair para o abraço.

A equipe brasileira estava bem em campo, leve, e buscando chegar ao terceiro. Paquetá, aos 27, levantou a torcida presente no estádio. O meia, ex-Flamengo e atualmente no Lyon, deu linda caneta em Nández e deixou o uruguaio na saudade.

Aos 38, Neymar deu lindo passe para Raphinha dentro da área, ele se deslocou e devolveu para o camisa 10, que dominou dentro da área, puxou para a canhota e chutou, mas Muslera caiu no canto e fez a defesa.

Antes do fim do primeiro tempo, Jesus perdeu grande chance. Neymar cortou da esquerda para o meio, deu o passe para Raphinha no meio, ele deixa a bola passar, Jesus ficou com a bola na direita, puxou para a canhota e chutou colocado, mas mandou para fora.

Na segunda etapa, o Brasil manteve o roteiro do primeiro tempo. Marcação sob pressão e sem deixar o Uruguai respirar. A estratégia deu certo, e os comandados de Tite chegaram ao terceiro aos 12 minutos. Neymar recebeu de Jesus na esquerda e deu tapa de primeira para o meio, para Raphinha, em velocidade, ele botou na frente, entrou na área e soltou a bomba de canhota para fazer o gol.

Aos 25, Tite promoveu mudanças: Douglas Luiz, Everton Ribeiro e Gabigol entraram nos lugares Fabinho, Raphinha e Jesus, respectivamente. E, aos 28, Gabigol quase deixou o dele. Antony lançou Neymar em contra-ataque, ele recebeu na esquerda, puxou para o meio, deu ótimo passe para Gabigol dentro da área pela direita, ele chegou finalizando, mas Muslera salvou na saída.

Aos 31, o Uruguai conseguiu diminuir. Suárez cobrou com perfeição, no canto esquerdo de Ederson. A bola passou pelo lado da barreira e morreu nas redes. O Brasil não sentiu o golpe e novamente chegou com perigo. Gabigol puxou contra-ataque na direita, acionou Antony, que deixou com Neymar na esquerda, ele entrou na área e chutou com a canhota, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora.

Aos 37, Neymar cruzou na cabeça de Gabigol, na marca do pênalti, ele testou para o gol, Muslera não segurou, e a bola entrou, mas a arbitragem marcou impedimento. Porém, após análise do VAR, o gol do atacante do Flamengo validado. Caixão uruguaio fechado.

Com a vitória, o Brasil chegou a 31 pontos e segue líder absoluto na tabela das Eliminatórias. Em onze jogos, a equipe de Tite venceu dez e empatou um, ou seja nenhuma derrota até o momento. O próximo duelo será no dia 11 de novembro, contra a Colômbia, ainda a local e horário a definir.