Troféu do Campeonato Brasileiro - divulgação

Publicado 14/10/2021 19:48

Rio - Líderes do Campeonato Brasileiro, Atlético-MG e Flamengo voltaram a vencer na competição. Com isso, o Galo manteve sua vantagem de 11 pontos na liderança do torneio (o clube mineiro tem dois jogos a mais que o clube carioca) e viu suas chances matemáticas de título pularem para 90%. As informações são do portal "Infobola".

O Flamengo continua com 10%. No entanto, a partir de agora, somente os dois clubes têm chances matemáticas, de acordo com os cálculos de Tristão Garcia. O Rubro-Negro derrotou o Juventude por 3 a 1 e o Galo venceu o Santos pelo mesmo placar.

As duas equipes ainda têm um confronto direto que irá acontecer no Rio de Janeiro. O Flamengo busca o terceiro título consecutivo do torneio, enquanto o Atlético-MG quer quebrar um jejum de 50 anos sem levantar a principal taça do futebol brasileiro.