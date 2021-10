Tradicional competição off-road do Brasil, o Rally Cerapió/Piocerá completará 35 anos em 2022 - Divulgação/João Dijorge

Tradicional competição off-road do Brasil, o Rally Cerapió/Piocerá completará 35 anos em 2022Divulgação/João Dijorge

Rio - Tradicional competição off-road do Brasil, o Rally Cerapió/Piocerá é um inesquecível convite para conhecer o Nordeste com o pé na estrada. Para celebrar a 35ª edição, confirmada para janeiro de 2022, os competidores terão o privilégio de percorrer da Rota das Emoções, roteiro turístico com cenário e traçado cinematográficos pelos estados do Piauí, Ceará e Maranhão.

Convidativo, o Rally Cerapió/Piocerá é uma das atrações do projeto 'Piauí Rio', na 'Mostra Piaí Piaqui Piauí', que acontece até a próxima segunda-feira, no Morro da Urca. O evento, além de divulgar o estado através de arte, cultura gastronomia e turismo, aposta no esporte como forma de retomada da economia conforme a pandemia do novo coronavírus siga controlada.

Com o calendário de competição confirmado entre os dias 23 e 28 de janeiro, o Rally Cerapió/Piocerá completa 35 anos em 2022. Apesar dos belos e convidativos cenários, a competição off-road não é fácil, mas segue atraindo muitos fãs e costuma reunir uma caravana com mais de 400 competidores de todos os estados, divididos em cinco modalidades: motos, carros, quadriciclos, UTVs e bikes.



"O Projeto Piauí Rio é muito importante nesse momento de retomada do turismo no Brasil. Apresentar diversas atrações do Estado do Piauí em um local de grande expressão turística do país, como o Bondinho Pão de Açúcar, valoriza muito mais as riquezas da nossa região. O Rally Cerapió reúne várias dessas vertentes: esporte, turismo, natureza, cultura, gastronomia e arte. Quem participa do evento consegue, com certeza, explorar o que o Piauí tem de melhor", disse Ehrlich Cordão, diretor geral do Rally Cerapió/Piocerá.



Sobre o Rally Cerapió 2022:



De 23 a 28 de janeiro, o Rally Cerapió terá a edição histórica de 35 anos. Para comemorar esta data especial, os participantes da tradicional prova off-road do país vão encarar a Rota das Emoções, percurso turístico que inclui três estados: Ceará, Piauí e Maranhão. A largada será da Praia do Cumbuco, em Caucaia (CE), e a prova seguirá para Jijoca de Jericoacoara (CE), Ubajara (CE), Luís Correia (PI), Parnaíba (PI) até chegar no destino final em Barreirinhas (MA).



O Rally Cerapió/Piocerá é o único que reúne em um mesmo evento cinco modalidades: bikes, motos, carros, quadriciclos e UTVs. Ao todo são 36 categorias que incluem desde competidores profissionais e experientes até iniciantes e amadores. A competição é válida pelo Campeonato Brasileiro de Enduro (CBM) e pelo Campeonato Brasileiro de Rally (CBA). Para as bikes, a prova é de Cross-Country Stage Race (XCS).



Considerado muito além de um rally, devido às ações sociais promovidas e incentivo turístico, principalmente com a categoria expedição, o Rally Cerapió 2022 vai proporcionar experiências incríveis aos participantes com a Rota das Emoções. O projeto, criado por um consórcio entre os três estados, Ceará, Piauí, Maranhão, e o Sebrae, com apoio do Ministério do Turismo contempla cerca de 500 quilômetros e inclui três grandes áreas como o Parque Nacional de Jericoacoara, o Delta do Parnaíba e o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, todos inclusos no percurso da prova.