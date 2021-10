Willian Arão no confronto contra o Palmeiras - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Willian Arão no confronto contra o PalmeirasFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 14/10/2021 17:41

Rio - O meia Zé Rafael, do Palmeiras, foi denunciado nesta quinta-feira pelo STJD por conta da expulsão na derrota por 3 a 1 para o Flamengo, no dia 13 de setembro, no Allianz Parque, pela vigésima rodada do Brasileirão. O jogador pode pegar até seis jogos de suspensão. A informação é do site "Nosso Palestra"

Na ocasião, o camisa 8 do time paulista recebeu o vermelho após uma dura entrada em Willian Arão. Ele foi enquadrado no artigo 254, inciso II, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (“atuação temerária ou imprudente na disputa da jogada, ainda que sem a intenção de causar dano ao adversário”).

O julgamento de Zé Rafael acontecerá no próximo dia 19, às 10h.