Zagueiro Fellipe segue internado em estado grave - Divulgação/Atlético-GO

Publicado 14/10/2021 16:57

Zagueiro da base do Atlético-GO, Fellipe, de 18 anos, segue internado em estado grave, segundo comunicado do clube, após duas paradas cardíacos. O jovem está intubado, sedado e com uso de medicamentos vasoativos na UTI do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Fellipe passou mal durante o treino em que participava com jogadores dos profissionais, na terça-feira. Quando teve a parada cardíaca no campo, ele recebeu o primeiro atendimento dos médicos do clube e depois foi encaminhado para uma unidade de pronto socorro no Setor Urias Magalhães, próximo ao CT. Lá, sofreu outra parada cardíaca. Foi necessário o uso de desfibrilador para reanimar o defensor.



"Na última etapa do treino, o jogador Fellipe caiu no gramado e começou a convulsionar. Identificamos que ele tinha entrado em parada cardiorrespiratória. Após a massagem cardíaca, o pulso voltou. Para ter um maior respaldo, já quis encaminhá-lo para um serviço de suporte melhor. Durante o trajeto, ele teve outra parada cardíaca e começamos a fazer a massagens também. Chegando lá, a equipe também foi muito solícita e nos ajudou bastante. Fizemos quatro choques para ele poder voltar e, depois de 20 minutos, o pulso restabilizou. Foi um caso bem complicado. Estamos tentando de todos os jeitos salvar a vida do jogador", contou o médico do Atlético-GO Lucas Ricci, na quarta-feira.