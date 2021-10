Ibañez - AFP

Publicado 14/10/2021 16:37

Rio - O zagueiro Ibañez, revelado pelo Fluminense, e que atualmente atua pela Roma pode ser mais um brasileiro a fazer parte da seleção italiana. De acordo com o jornal "Corriere dello Sport", o técnico Mancini vem avaliando a possibilidade de convocar o jovem, de 22 anos, que já tem passaporte italiano.

Atualmente, três atletas brasileiros naturalizados italianos têm sido convocados por Roberto Mancini: o zagueiro Rafael Tolói, o lateral Emerson Palmieri e o volante Jorginho. Ibañez nasceu em Canela, no Rio Grande do Sul, mas passou boa parte da sua vida no Uruguai. O jovem tem cidadania brasileira, uruguaia e italiana.

Revelado pelo Fluminense, o jogador foi vendido para a Atalanta em 2019. Após se destacar no clube italiano, ele acabou negociado com a Roma. Sob o comando de José Mourinho, o Ibañez vem recebendo muitos elogios.