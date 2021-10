Erling Haaland, atacante do Borussia Dortmund - AFP

Publicado 14/10/2021 16:04

Dortmund (ALE) - O jovem astro do futebol alemão, Erling Haaland, segue impressionando com sua habilidade e potência nas finalizações. O "cometa", como é chamado, chamou atenção nesta quinta-feira (14) com um vídeo que deixou muitos apaixonados por futebol sem reação. A imagem é impressionante.

Haaland começa o vídeo empilhando três bolas de futebol e as equilibrando perfeitamente, deixando-as na marca do pênalti. Tal feito já era impressionante, mas o show veio logo em seguida.

Com as três já posicionadas, o norueguês de 21 anos chutou uma atrás da outra e acertou todas no alvo localizado no ângulo superior direito da baliza que estava à frente. A potência das finalizações chegou a destruir a referência posicionada.

VEJA O VÍDEO: