Vagner Manicni estava no América-MG e assumirá o Grêmio - Mourão Panda / América-MG

Vagner Manicni estava no América-MG e assumirá o GrêmioMourão Panda / América-MG

Publicado 14/10/2021 18:26

Em crise e na zona de rebaixamento, o Grêmio tem novo técnico. Trata-se de Vagner Mancini, que assumirá o lugar de Luis Felipe Scolari. Ele acertou até o fim de 2022, segundo o site 'Uol' e chegará com três profissionais para a comissão técnica.

Mancini estava no América-MG, que atualmente ocupa a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 31 pontos, enquanto o Grêmio está em penúltimo, com 23. A missão do treinador será difícil, devido à crise no clube.



Antes dele, a diretoria do Grêmio tentou mais de uma vez Roger Machado, que não pretende assumir clube algum até 2022. O clube já teve nesta temporada Renato Gaúcho, Tiago Nunes e Felipão.



Esta será a segunda passagem de Mancini pelo Grêmio. A outro foi em 2008. O treinador já comandará a equipe no domingo, contra o Juventude.