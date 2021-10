Marcelo, lateral do Real Madrid - AFP

Publicado 14/10/2021 18:48 | Atualizado 14/10/2021 19:42

Rio - O lateral Marcelo pode retornar em breve ao futebol brasileiro. De acordo com o site espanhol "Fichajes", o jogador do Real Madrid já tem um acordo para retornar ao Fluminense em junho de 2022, quando se encerra seu contrato com o time espanhol.

No entanto, ainda de acordo com o veículo, existe a possibilidade de Marcelo conseguir uma rescisão amigável com o Real Madrid antes do fim do contrato. Caso isso aconteça, ele poderia antecipar seu retorno ao clube das Laranjeiras.

Marcelo sempre teve uma identificação forte com o Fluminense, clube que o revelou profissionalmente. Deixou o time carioca no fim de 2006 para se transferir para o Real Madrid, onde ficou por 15 anos.