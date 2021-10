Brasil - AFP

Publicado 14/10/2021 20:52 | Atualizado 14/10/2021 20:53

O Brasil encara o Uruguai nesta quinta-feira, às 21h30, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, na Arena Amazônia, o técnico Tite preparou o time titular com mudanças.

Sem Gabigol e Everton Ribeiro, jogadores do Flamengo que ficam no banco, o time brasileiro começa o duelo com a seguinte escalação: Ederson; Emerson, Lucas Veríssimo, Thiago Silva e Alex Sandro; Fabinho, Fred e Lucas Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesus e Neymar.

O Uruguai também está escalado de maneira oficial e vai a campo com Fernando Muslera; Nahitan Nández, Sebastián Coates, Diego Godín e Matías Viña; Federico Valverde, Matías Vecino e Rodrigo Bentancur; Nicolás de la Cruz; Luis Suárez e Edinson Cavani. Técnico: Óscar Tabárez.