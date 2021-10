Raphinha - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 15/10/2021 09:31

Manaus - A goleada do Brasil sobre o Uruguai empolgou os torcedores principalmente pela atuação de Raphinha. O atacante do Leeds United foi o principal destaque da partida e marcou duas vezes. Ao fim do jogo em Manaus, Tite pediu cautela com o jogador, de 24 anos.

"Continua com calma. É um processo. A gente tem discernimento, tem constatação da grande atuação sim. Mas senão daqui a pouco a gente acha que é o pico da montanha. Vai oscilar. É normal. É jovem. Fez grande jogo, mas tem que ter bom senso e serenidade nas avaliações", disse.

Muito criticado pelo rendimento da seleção brasileira nos últimos jogos, Tite comemorou a grande atuação e afirmou que irá ingerir uma bebida alcoólica para comemorar.

Quando jogava jogo no Sul, me davam de presente a caipirinha para curtir. Quero curtir com minha esposa, com minha filha, com meus netos, minha nora. Ficar em um momento de paz. E tomar sim. Talvez duas. Mas vou ficar em casa, não vou dirigir.