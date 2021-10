Tadeu Schmidt vai apresentar o 'Big Brother Brasil' a partir de janeiro de 2022 - Reprodução

Publicado 15/10/2021 13:06

Rio - Após definir que Tadeu Schmidt assumirá o "BBB" no lugar de Tiago Leifert, a TV Globo começa a estudar nomes para substituir o apresentador no quadro dos cavalinhos no "Fantástico". De acordo com o site "Notícias da TV", os nomes cotados para o cargo são Alex Escobar, Carol Barcellos, Tiago Medeiros, Felipe Andreoli e Magno Navarro.

Segundo o portal, a ideia da emissora é avaliar a química de cada um com os cavalinhos. Para isso, pilotos serão gravados e quem tiver o melhor desempenho ficará com a vaga.

O substituto de Tadeu deve ser definido apenas no próximo mês, já que o apresentador ainda ficará um tempo no comando do dominical.