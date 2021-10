Milton Neves - Divulgação

Publicado 15/10/2021 11:34

Rio - Com quantos rebaixamentos um time deixa de ser considerado grande?' Essa sempre foi uma pergunta rodeada de polêmicas, principalmente, no futebol brasileiro. Enquanto alguns acreditam que quedas à Série B não diminuem um clube, outros consideram que rebaixamentos demais mexem nas prateleiras do esporte. É o caso de Milton Neves. Em seu blog no 'Uol', o apresentador da Band deu sua opinião sobre o caso.



Segundo o jornalista, que já polemizou com o narrador Milton Leite, um time deixa de ser grande quando cai pela terceira vez.

"Sim, é verdade que time grande pode até cair. Só que TRÊS VEZES é "meio muito", não? Então, para mim, um time grande tem direito a cair para a Série B até duas vezes. No máximo!", cravou Milton Neves.

Ainda de acordo com Milton Neves, a partir da terceira queda, o time pode passar a ser considerado uma 'força intermediária'.

"Depois disso, ele pode, sim, passar a ser visto como uma força intermediária no futebol nacional", completou.

O Grêmio corre o risco de sofrer seu terceiro rebaixamento no Brasileiro. Em 19° no campeonato, o tricolor gaúcho acertou o retorno de Wagner Mancini como novo treinador da equipe após adeus de Felipão.