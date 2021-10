Melo e Dodig no Masters 1000 de Indian Wells - Matthew Stockman/Getty Images

Publicado 16/10/2021 13:29

Califórnia (EUA) - Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig foram eliminados do Masters 1000 de Indian Wells nesta sexta-feira, ao perderem a semifinal de duplas para o australiano John Peers e o eslovaco Filip Polasek. A derrota por 6/4 e 7/6 (7/1) encerrou o primeiro torneio disputado por Melo e Dodig desde que eles decidiram voltar a jogar juntos, cinco anos após a separação da dupla.

Os dois atuaram lado a lado entre 2012 e 2016, com direito a título de Roland Garros, em 2015, e quatro conquistas em Masters 1000. O melhor desempenho deles em uma edição de Indian Wells foi justamente chegar à semifinal, como ocorreu nesta sexta e já havia ocorrido em 2015. Quando jogava com Lukasz Kubot, contudo, Melo foi finalista e vice-campeão em 2017 e 2019.

Em quadra, o brasileiro e o croata encontraram adversários muito consistentes, em um primeiro set com apenas uma quebra, obtida pelos oponentes. Melo e Dodig se esforçaram e mantiveram a esperança enquanto puderam. Conseguiram evitar três set-points, mas o placar terminou com o 6/4 no placar e a derrota parcial.

No segundo set, o australiano e o eslovaco saíram na frente e abriram 4/2, mas tomaram a virada por 5/4. Depois disso, os dois reagiram bem e tiveram melhor desempenho durante o tie-break, tanto que conseguiram abrir uma vantagem bastante larga, vencendo por 7 a 1 para avançar à final.

Na grande decisão de duplas, John Peers e Filip Polasek vão enfrentar os russos Aslan Karatsev e Andrey Rublev, que se classificaram após vitória com parciais de 6/3, 4/6 e 10/5 diante do alemão Tim Puetz e do neozelandês Michael Venus.