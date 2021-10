Robert Lewandowski, atacante do Bayern - FRANCK FIFE /AFP

Publicado 16/10/2021 15:27

Munique (ALE) - Depois da imprensa alemã garantir que Robert Lewandowski pensa em deixar o Bayern de Munique, agora é a vez da mídia espanhola confirmar a informação e ir além. De acordo com o jornal "As", o camisa 9 polonês tem o desejo de atuar pelo Real Madrid.

Lewandowski não está satisfeito na Baviera, especialmente após declarações do diretor esportivo do Bayern, Hasan Salihamidzic, a respeito de Haaland. O norueguês é alvo do clube vermelho, mas, neste momento, o Manchester City é quem lidera as tratativas para contratá-lo no próximo ano.

Frustrado, o atual melhor jogador do mundo, segundo a imprensa europeia, pedirá para deixar a Allianz Arena e dará prioridade ao Real Madrid. Independente de valores, o polonês pode escolher o Santiago Bernabéu mesmo que receba uma oferta mais vantajosa em termos financeiros.

Com contrato até junho de 2023, esperava-se que Robert Lewandowski renovasse seu vínculo com o clube bávaro, seguindo exemplos de Kimmich e Goretzka, que ampliaram seus acordos recentemente. No entanto, a situação pode mudar nos próximos meses.