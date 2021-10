Trauco trocou camisa com Messi - Reprodução

Trauco trocou camisa com MessiReprodução

Publicado 16/10/2021 17:24

Rio - O lateral Miguel Trauco, ex-Flamengo, não escondeu sua felicidade ao trocar camisa com Lionel Messi após a vitória da Argentina sobre o Peru, por 1 a 0, na última quinta-feira, no Monumental de Nuñez. Em entrevista ao "Olé", o jogador disse que se surpreendeu com o pedido do craque.

“Antes de mais nada, é uma honra ser presenteado pelo Messi. Vou mandar emoldurar a camisa e colocar na minha casa. Ela ficará lado da camisa do Lucas Paquetá e do Neymar. É uma camisa é um valor inestimável. Nem maluco eu a vendo, não preciso do dinheiro”, disse Trauco.

“Estou triste com o atual momento do Saint-Étienne (seu clube atual), mas espero que time saída da última colocação do campeonato até o confronto contra eles (PSG). Até lá, vou planejar outra troca de camisa com o Messi”, completou.