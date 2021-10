Mauro Cezar - Reprodução

Publicado 17/10/2021

Rio - Mauro Cezar Pereira se mostrou irritado com as opiniões da Central do Apito, da TV Globo, no último sábado. Em sua conta no Twitter, o jornalista criticou o fato da comentarista presente na transmissão do duelo entre Chapecoense e Fortaleza ter aprovado o cartão amarelo para Yago Pikachu, que mandou um beijo para a torcida adversária ao comemorar o segundo gol do Leão do Pici.

Torcida da Chapecoense provocou Yago Pikachu, que bateu o pênalti e fez 2-1 para o Fortaleza. Na comemoração, mandou um beijinho para a torcida rival. Levou cartão amarelo por isso.

Que lixo!

E qual a opinião da Central do Apito? “Cartão bem aplicado”.

"Torcida da Chapecoense provocou Yago Pikachu, que bateu o pênalti e fez 2-1 para o Fortaleza. Na comemoração, mandou um beijinho para a torcida rival. Levou cartão amarelo por isso. Que lixo! E qual a opinião da "Central do Apito"? "Cartão bem aplicado". Coveiros do futebol!", escreveu o comentarista.

Mais tarde, Mauro voltou a se manifestar, desta vez no Instagram, dizendo que a provocação faz parte do futebol.

“Pedir silêncio à torcida adversária depois de marcar um gol “pertence” ao futebol. Chupa, Central do Apito”, escreveu na legenda de uma foto que mostra Renato Gaúcho, atual técnico do Flamengo, provocando a torcida adversária nos tempos de jogador.