Atlético-MG - Pedro Souza/ Atlético-MG

Publicado 17/10/2021 21:51

A derrota do Atlético-MG para o Atlético-GO não caiu bem na diretoria mineira. Mas não por causa da atuaçã dos jogadores, mas sim por conta da exibição da equipe de arbitragem. Inclusive, o diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, fez um forte pronunciamento sobre o assunto e revelou que os áudios do VAR serão solicitados junto à CBF.

Veja abaixo as palavras do diretor do Atlético-MG:

O diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, fez um pronunciamento após a coletiva do técnico Cuca.



Com 56 pontos em 26 jogos disputados, o Atlético-MG é o atual líder do Brasileirão. Com a derrota para o Atlético-GO, a diferença para o Flamengo, que joga contra o Cuiabá neste domingo, pode diminuir.