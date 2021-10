Jorge Jesus - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Jorge Jesus Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 18/10/2021 13:46 | Atualizado 18/10/2021 15:00

Rio - Reinier pode se reencontrar com Jorge Jesus e se tornar jogador do Benfica. Segundo o portal "Torcedores", Giuliano Bertolucci, empresário do meia-atacante, está em contato com Rui Costa, presidente dos Encarnados, com o objetivo de viabilizar a negociação na janela de transferências de janeiro.

A chegada do jovem de 19 anos possui o aval do "Mister", já que ambos já trabalharam juntos no Flamengo. O clube português enxerga a contratação por empréstimo do brasileiro como uma oportunidade de mercado para encorpar o elenco.

No entanto, as informações apontam que o Benfica não está disposto a pagar o salário integral do atleta e que a operação só irá prosseguir caso o Dortmund aceite bancar metade dos vencimentos do jogador. As Águias afirmam que não tem músculo econômico para arcar com os custos no meio da temporada.

O Real Madrid, detentor do passe do meia-atacante, também não se opõe a um novo empréstimo. O jogador segue sem espaço no clube merengue por ser um atleta extracomunitário, tem contrato até 2026, mas ainda não vingou na Europa.