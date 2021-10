Guardiola se posiciona e defende utilização das vacinas: 'Confio nos médicos e nos cientistas' - Foto: Divulgação/AFP

Guardiola se posiciona e defende utilização das vacinas: 'Confio nos médicos e nos cientistas' Foto: Divulgação/AFP

Publicado 18/10/2021 15:05

Técnico do Manchester City, o catalão Pep Guardiola foi questionado nesta segunda-feira sobre a vacinação contra a Covid-19 e a decisão de alguns jogadores em não se imunizarem com a vacina. Sem hesitar, o comandante do clube inglês afirmou que é a favor, apesar de não se meter em quem não quer.

- É um assunto particular (decisão de atletas). Tenho minha própria opinião. Confio nos médicos e nos cientistas. Eles dizem que é a melhor maneira de proteger as pessoas. Tanto eu quanto minha família fizemos isso - disse Guardiola, que completou:

- Os médicos vão falar com os jogadores individualmente e decidir. Na Inglaterra vimos quantas pessoas morreram e quantas ainda estão sofrendo. É preciso seguir em frente, usar máscaras e se vacinar para o bem das pessoas.

No início do mês de outubro, o jornal "Daily Mail" revelou que mais da metade dos jogadores que atuam na Premier League ainda não tinham se vacinado completamente. De acordo com o portal, um dos motivos seria que atletas "espalharam teorias de conspiração envolvendo Bill Gates, infertilidade e o poder das vitaminas", segundo alguns dirigentes.

Por outro lado, o governo britânico pensa em introduzir o passaporte sanitário, que obrigaria a apresentação do comprovante de vacinação dos atletas. No momento, a Premier League tem uma "garantia excepcional" que libera os jogadores a continuarem atuando.

Em agosto, o jornal "The Sun" também já havia abordado sobre o tema. Segundo o periódico, alguns atletas alegavam "razões pessoais", enquanto outros usavam "questões religiosas" para negar a imunização.

Pep Guardiola não foi o único técnico a falar abertamente sobre a vacinação. Há cerca de duas semanas, Jürgen Klopp, do Liverpool, também defendeu a imunização e comparou com a lei que proíbe dirigir após o consumo de bebida alcoólica.