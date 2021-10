Sede da CBF - Divulgação/CBF

Publicado 18/10/2021 15:20

Rio - Irritado com a derrota para o Atlético-GO, o Atlético-MG anunciou na tarde desta segunda-feira que irá protocolar uma reclamação formal na Ouvidoria da CBF após reclamações nas últimas duas rodadas do Brasileiro. Por meio do seu perfil oficial no Twitter, o Galo divulgou os quatro termos que justificam as medidas. O clube mineiro pediu à CBF que proíba a escalação de árbitros do RJ (incluindo até o auxiliar do VAR) em confrontos da equipe.

No primeiro item, o Atlético-MG pede "sejam adotados os mesmos critérios da arbitragem em relação a lances praticamente idênticos". O Galo reclama de um possível pênalti para a equipe mineira após uma suposta mão na bola de um atleta do time goiano. O clube mineiro alega o que o lances semelhantes foram interpretados de forma diferente em outros jogos como Chapecoense e Fortaleza; Palmeiras e Internacional.

Além disso, o clube mineiro pede que a entidade libere os áudios do VAR em relação ao jogo em questão e, ainda, da partida disputada contra o Santos na última quarta-feira. No duelo do Mineirão, mesmo com a vitória por 3 a 1, o Galo reclama de um pênalti não marcado em Zaracho.



O terceiro item é destinado para Raphael Claus, árbitro responsável pela partida contra o Atlético-GO. A equipe considera que juiz tem apresentado "absoluta falta de critério, padrão e transparência". Ao criticar a decisão de Claus, o Galo alega um suposto favorecimento ao Fluminense na partida entre as equipes em que o árbitro assinalou uma penalidade para o Tricolor, em lance supostamente semelhante ao que o árbitro não marcou contra o Dragão.

Por fim, o clube pede para que a CBF proíba a escalação de árbitros do RJ (incluindo até o auxiliar do VAR) em confrontos da equipe. A medida tem ligação com o Flamengo, vice-líder do Brasileirão e grande rival dos mineiros na briga pelo título nacional. Neste tópico, o Atlético ressalta que o inverso também deve ser aplicado - a obrigatoriedade de escalação de árbitros que não sejam da federação mineira em jogos do time de Renato Gaúcho.