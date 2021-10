Guardiola conta com retorno de Jesus e Ederson no Manchester City: 'Não precisam de algo especial para estarem prontos' - Foto: Divulgação/Manchester City

Guardiola conta com retorno de Jesus e Ederson no Manchester City: 'Não precisam de algo especial para estarem prontos' Foto: Divulgação/Manchester City

Publicado 18/10/2021 19:49 | Atualizado 18/10/2021 19:49

Rio - Nesta segunda-feira (18), em entrevista coletiva, o técnico Pep Guardiola disse que conta com o retorno do atacante Gabriel Jesus e o goleiro Ederson, após compromissos com a Seleção e estarem prontos para o confronto do Manchester City contra o Brugge, pela terceira rodada da Liga dos Campeões.

"Estamos junto há quatro, cinco anos, eles não precisam de algo especial para estarem prontos. Tenho certeza que irão dizer que estão bem, já que os dois recuperam rápido. Eles treinam um ou dois dias, com nossos treinadores, e amanhã (terça) veremos como se sentem", disse o técnico Guardiola.



O Manchester City adotou uma logística diferente para os dois jogadores poderem estar presentes no duelo contra o Brugge. Os atletas que estivessem em países da lista vermelha, como é o caso do Brasil, precisariam ficar de quarentena por 10 dias ao retornar para a Inglaterra. Neste caso perderiam uma partida, por isso, Jesus e Ederson, que enfrentaram o Uruguai, na última quinta-feira, viajaram direto para a Bélgica.