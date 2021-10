Técnico do Barcelona nega retorno de Daniel Alves: 'Ninguém me disse nada' - Foto: Divulgação/AFP

Técnico do Barcelona nega retorno de Daniel Alves: 'Ninguém me disse nada' Foto: Divulgação/AFP

Publicado 19/10/2021 15:07

Rio - Nesta terça-feira (19), o técnico do Barcelona, Ronald Koeman, negou que exista a possibilidade de retorno do lateral-direito Daniel Alves, que está atualmente sem clube. O rumor surgiu quando o lateral-direito, em entrevista ao jornal espanhol "Sport", se ofereceu para voltar a vestir a camisa da equipe espanhola. "Se o Barcelona achar que precisa de mim, basta me ligar".

Por outro lado, Koeman afirmou que não recebeu nenhuma informação sobre o retorno do lateral-direito e disse que não sabia sobre possíveis negociações com o jogador. "Ninguém do clube me disse nada sobre isso. Se ele se ofereceu para assinar, eu não sei nada sobre isso".

Desde que rescindiu com o São Paulo, Daniel Alves, de 38 anos, está sem clube e livre para assinar com o Barcelona de graça. No entanto, o jogador afirmou que não planeja voltar a atuar neste ano e que busca um destino em 2022, visando uma possível convocação para a Copa do Catar, no final do ano que vem. Além disso, ainda em entrevista ao "Sport", o atleta descartou a possibilidade de continuar atuando na América do Sul.