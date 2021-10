Cristiano Ronaldo deixou a Juventus e voltou para o Manchester United - AFP

Cristiano Ronaldo deixou a Juventus e voltou para o Manchester United AFP

Publicado 19/10/2021 15:29

Antonio Cassano, ex-jogador de Milan e seleção italiana, afirmou que Cristiano Ronaldo não está entre os cinco melhores jogadores da história do futebol. Em conversa com Christian Vieri pela "Twitch", o veterano citou alguns nomes que considera acima do patamar do português.



- Cristiano Ronaldo é o melhor da história do futebol? Ele não está nem entre os cinco. Messi, Pelé, Maradona, Cruyff e Ronaldo estão em outro nível.

A discussão se deu após Jorge Mendes, empresário de Cristiano Ronaldo, argumentar em favor de seu cliente para a conquista da Bola de Ouro. De acordo com o agente, as estatísticas e as conquistam tornam o camisa sete no maior da história do esporte.

No entanto, apesar de ter quebrado o recorde de gols de um atleta com a camisa de uma seleção nacional, o craque português não está entre os favoritos para a conquista do Ballon d'Or devido a sua última temporada abaixo da média com a camisa da Juventus.