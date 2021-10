Esposa perdoa suposta traição, mas 'parça' de Neymar faz 'limpa' nas redes sociais

Rio - Após muita polêmica, Mauro Icardi e Wanda Nara estão novamente juntos. Os dois se reconciliaram após uma suposta traição do jogador do PSG. Porém, para que o relacionamento fosse reatado, o argentino acabou tendo que deixar de seguir todos os perfis que acompanhava no Instagram, com exceção do da própria esposa. Até do próprio PSG ele deixou de ser um seguidor.



As publicações de Icardi dão a entender que os dois retomaram a relação, após Wanda indicar uma separação. Na manhã desta quarta-feira, ele publicou outra foto dos dois. "Me abraça forte, e não me solta nunca", escreveu o atacante.

Wandar Nara é ex-mulher do ex-atacante do Vasco, Maxi López. Suas relação tanto com o ex-marido quanto o atual Mauro Icardi já rendeu muitas polêmicas na imprensa e nas redes sociais.

