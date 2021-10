Terceiro jogador que mais vezes vestiu a camisa do Internacional, com 517 jogos, D'Alessandro negocia a volta para o Colorado - Ricardo Duarte/Internacional

Terceiro jogador que mais vezes vestiu a camisa do Internacional, com 517 jogos, D'Alessandro negocia a volta para o ColoradoRicardo Duarte/Internacional

Publicado 20/10/2021 20:30

Porto Alegre - O adeus de D'Alessandro do Internacional em novembro de 2020 teve um sentimento de 'até breve' para o torcedor que não pôde homenagear o ídolo no Beira-Rio devido às restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus. A diretoria colorada, no entanto, trabalha para proporcionar ao apoiador argentino e aos colorados uma despedida à altura da idolatria do camisa 10, terceiro jogador que mais vezes defendeu o clube, com 517 jogos em 12 anos. De acordo com o 'ge', a cúpula do Inter negocia a volta do capitão para o adeus oficial e com a presença do público no Campeonato Gaúcho de 2022.

Aos 40 anos, o apoiador avalia o plano de aposentadoria apresentado. Ao fim da competição, ele assumiria um cargo no departamento de futebol colorado semelhante ao que Juan, ex-zagueiro do próprio Inter e atual gerente técnico do Flamengo, clube pelo qual iniciou a carreira. No Ninho do Urubu, Juan realiza um trabalho de integração entre a base e o profissional.

D'Alessandro está em fim de contrato com o Nacional-URU e avalia com carinho o projeto. Ídolo, o apoiador segue presente no cotidiano do torcedor e do clube, como em ações de marketing. Seria a terceira passagem do camisa 10 pelo Beira-Rio. Em 12 anos, empilhou títulos: Libertadores (2010), Recopa (2011), Sul-Americana (2008) e seis Campeonatos Gaúcho (2009, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015). Em 517 partidas, o terceiro jogador que mais atuou no clube na história, com 95 gols e 113 assistências.