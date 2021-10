Alex Escobar é um grande fã de Carnaval - Divulgação

Publicado 21/10/2021 12:54 | Atualizado 21/10/2021 13:01

Rio - Na tarde da última quarta-feira, o apresentador Alex Escobar almoçou com a presidência e direção de carnaval do GRES Acadêmicos da Abolição, escola que prestará uma homenagem a ele no carnaval 2022, com o enredo "É samba, É popular. É Alex Escobar!".

Na ocasião foi apresentado ao homenageado o projeto de desfile, que foi aprovado e começará a ser colocado em prática pela verde e branco da Abolição, que desfila pelo grupo Prata, na Intendente Magalhães.

"Estamos muito felizes com a aprovação do Escobar com relação ao nosso projeto de alas e alegorias. Chegou o momento de dar vida a tudo que planejamos, fazendo os ajustes necessários para contar a história desse cara incrível que já é um grande amigo da nossa escola", disse o presidente Neto Dória.

A agremiação prepara uma grande festa para dezembro, que contará com a presença do apresentador, que irá conhecer a comunidade e o samba oficial para o próximo Carnaval.