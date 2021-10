Momento em que o torcedor foi detido ainda no estádio - Reprodução

Momento em que o torcedor foi detido ainda no estádioReprodução

Publicado 21/10/2021 11:02

Pernambuco - Depois do lamentável episódio de violência e vandalismo por torcedores do Santa Cruz, que invadiram o gramado da Arena Pernambuco para agredir os jogadores após terem sido eliminados de forma precoce na Copa do Nordeste para o Floresta, uma torcedora do Tricolor de Pernambuco foi atacada com um soco no rosto. As informações são do portal "Futebol do Interior".

No entanto, o agressor já foi preso pela Polícia Civil de Pernambuco. O homem, de 30 anos, foi detido por lesão corporal e saiu algemado do estádio depois que a torcedora, de 40 anos, registrou um Boletim de Ocorrência.

“Houve registro de ocorrência em desfavor do homem, de 30 anos, por lesão corporal em decorrência de uma briga com uma outra torcedora, de 40 anos, também depois do término do jogo. Foram lavrados Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO)”, informou a Polícia Civil.