NetoFoto: Reprodução/Band

Publicado 21/10/2021 09:00

Rio - O polêmico ex-jogador Edilson Capetinha não faz parte mais do quadro de funcionários da Band. De acordo com o colunista do R7, Flávio Ricco, o pentacampeão do mundo foi dispensado da emissora, após ter discussões recentes com outro ex-jogador que faz parte da Band: o ídolo do Corinthians, Neto. Edilson chegou a Band em 2019 e ficou pouco mais de dois anos na emissora.

De acordo com o colunista, Edílson e Neto tinham uma boa relação no ar. Porém, após o ex-jogador do Flamengo ter tido uma discussão mais acalorada com o ex-goleiro Velloso, um desconforto acabou piorando a imagem do pentacampeão.



O debate mais polêmico aconteceu no ano passado, quando Edílson criticou o posicionamento dos goleiros na década de 1990. E Velloso, que defendeu o Palmeiras, Santos e Atlético-MG justamente nesta época, se sentiu atingido e iniciou uma discussão.



"Para de falar bobagem. Goleiro não tem visão o quê? Você que não tem visão. O goleiro ajuda a organizar o time para a bola chegar lá para você, que normalmente não corre. Aliás, só sei que você foi para a Copa de 2002 porque você não para de falar, senão não ia lembrar. Você fala todo programa. A maioria não ia lembrar. Eu lembro do Ronaldinho, do Ronaldo, do Marcão, do Roberto Carlos. Se você não falasse, eu não ia lembrar", disparou o ex-goleiro.



Após essa polêmica, Edílson deixou o programa "Os Donos da Bola" e foi realocado para o "Jogo Aberto", que é apresentado por Renata Fan e Denílson. Porém, em entrevista ao canal do YouTube "PodPah", Edilson afirmou que não sabia qual era o real motivo para a sua saída do "Os Donos da Bola" e ainda apontou dupla personalidade de Neto.



"Até hoje eu não sei o motivo. Ninguém me contou. Foi do nada. Liguei para ele e fez de conta que não sabia. Ficou por isso mesmo". Eu não gosto de mentira, e a mentira me faz mal. Quando o Neto (fora do ar) é uma pessoa e no ar ele é outra, pra mim isso é uma mentira. Eu não gosto desse tipo de situação. Se ele fosse a mesma pessoa que ele é fora do ar, no ar, ele teria maior aceitação do público", completou Edílson.



Após essa entrevista do ex-jogador do Flamengo, Neto avisou que iria contar toda a verdade sobre a saída de Edílson do programa. "O Edílson foi no PodPah e disse que eu não falei a verdade em relação à saída dele do programa. Oh, Edílson, eu vou dar um mês, aí eu vou contar toda a verdade. Eu não quis contar toda a verdade, mas aí eu vou contar. Um mês", disse Neto.