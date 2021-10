Neto - Foto: Reprodução/Band

NetoFoto: Reprodução/Band

Publicado 21/10/2021 14:14

Rio - O apresentador Neto aproveitou o programa "Os Donos da Bola" desta para pedir uma vaga no "BBB 22". Durante a atração, o ex-jogador sugeriu que Boninho convidasse ele e Thiago Asmar, ex-repórter da TV Globo, para participarem do reality show.

"Nós temos que fazer um programa juntos, (Thiago). Vamos nós dois participar do Big Brother. Bota nóis aí, Boninho! Bota nós dois e faz um reality dentro do Big Brother! Mas não é você quem vai convidar os participantes, nós que vamos!", disse Neto.

O apresentador ainda apontou qual seria seu elenco ideal para o programa.

"Aí nós vamos colocar: Marcelinho Carioca. Vai dar uma tremenda de uma sacanagem, porque a hora da janta ele vai falar: 'Pô, os caras ali são fogo'. Para arrebentar, Edmundo. Porque o Edmundo acorda e cumprimenta todo mundo. No dia seguinte, não cumprimenta ninguém. Aí você não sabe se ele esta bravo com você ou não. O Chulapa. Já deixa um tonel para ele. Aí Richarlison, para arrebentar com a bola do balão. E para ter o nosso psiquiatra, Velloso. E o Vampeta para fazer as caiporas, as resenhas. Nós daremos 200 pontos!", completou.