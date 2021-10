Bruninho tinha 23 anos e estava sem clube desde maio, quando deixou o Picos-PI - Reprodução

Bruninho tinha 23 anos e estava sem clube desde maio, quando deixou o Picos-PIReprodução

Publicado 21/10/2021 17:41

Belém - Cria das categorias de base do Paysandu, Bruninho 'Metralha' foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira, no Curió-Utinga, bairro na Região Metropolitana de Belém. De acordo com testemunhas, dois homens encapuzados invadiram a casa e efetuou disparos contra o apoiador. Encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sacramenta, ele não resistiu aos ferimentos e morreu durante o trajeto.

De acordo com o jornal 'O Liberal', o crime teria sido motivado pelo envolvimento amoroso de Bruninho com uma mulher, relacionamento não aceito pelo ex-namorado inconformado com o término. Oriundo do futsal, Bruninho despontou como uma promessa do Papão, onde se sagrou campeão da Copa Verde bicampeão paraense em 2016.

Além do Paysandu, Bruninho defendeu o Bragantino-PA, Crato-CE, Santos-AP, Sport-PA, Guarani-CE e Picos-PI, seu último clube, em maio. Em nota, o Papão lamentou a precoce e violenta morte.

Confira a nota na íntegra:



"O Paysandu Sport Club lamenta profundamente o falecimento de forma violenta de Bruno Leonardo Virgínio da Silva, que defendeu a equipe de futebol profissional bicolor entre janeiro de 2016 e dezembro do ano seguinte. O jovem atleta faria 24 anos na próxima terça-feira (6). Bruninho, como era conhecido, fez parte do elenco bicampeão paraense e campeão da Copa Verde. Antes de atuar nos gramados, ele também foi jogador de futsal do clube. Nos tempos em que esteve no Estádio Banpará Curuzu, jogou ao lado de atletas do atual elenco, como o goleiro Paulo Ricardo, o lateral-esquerdo Diego Matos e o volante Alan Calbergue. Antes da partida do próximo sábado (23), contra o Ituano-SP, pela quarta rodada do quadrangular do Campeonato Brasileiro da Série C, haverá um minuto de silêncio em homenagem a Bruninho e às vítimas da Covid-19.O Paysandu se solidariza com seus familiares e amigos neste momento de dor".