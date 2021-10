UFC terá lutas de sete brasileiros no próximo sábado (23) - Divulgação/UFC

UFC terá lutas de sete brasileiros no próximo sábado (23)Divulgação/UFC

Publicado 21/10/2021 17:31

Rio - O quarto evento do UFC no mês de outubro colocará frente a frente dois lutadores que buscam o mesmo objetivo: virar a chave após as derrotas para o nigeriano Israel Adesanya. Neste sábado (23), o brasileiro Paulo "Borrachinha" sobe ao octógono para enfrentar o italiano Marvin Vettori. A luta terá transmissão do canal "Combate".

Número dois da categoria, o brasileiro Paulo ‘Borrachinha’ tem pela frente o italiano Marvin Vettori, quinto do ranking. O Combate exibe ao vivo as 14 lutas do card, que conta ainda com a participação de mais seis brasileiros, a partir das 13h45.

Ainda pelo card principal, o brasiliense Francisco “Massaranduba” encara o americano Dwight Grant, querendo reencontrar o caminho das vitórias na divisão dos meio-médios (até 77,1kg). No card preliminar, mais cinco brasileiros em ação. O carioca Gregory “Robocop” faz a sua segunda luta no UFC entre os médios, diante do sul-coreano Jun Yong Park.

Na divisão dos palhas (até 52,2kg), um confronto brasileiro entre a paulista Tabatha Ricci e a carioca Maria Oliveira, que estreia na organização. Outro estreante da noite é Daniel “Miojo”, que enfrenta o americano Jeff Molina pela categoria peso-mosca (até 56,7kg). E entre os palhas, abrindo a participação nacional no evento, a paulista Livinha Souza mede forças com a canadense Randa Markos.

A participação dos sete brasileiros no ‘UFC Borrachinha x Vettori’ é um dos assuntos do episódio #158 do podcast “Mundo da Luta”, já disponível no ge. O jornalista Marcelo Russio e a comentarista Ana Hissa recebem o brasileiro Glover Teixeira, que disputa o cinturão dos meio-pesados no próximo dia 30, quando o UFC retorna à Ilha da Luta.

No sábado, Luiz Prota e Ana Hissa comandam o “Aquecimento Combate” e a transmissão do card preliminar. Na sequência, Rhoodes Lima narra e Flávio Canto comenta o card principal. O SporTV3 e o perfil oficial do Combate no Youtube também exibem as duas primeiras lutas do card.

CONFIRA A LISTA DE LUTAS DESTE SÁBADO (23):

CARD PRELIMINAR:

Peso-galo: Jonathan Martinez x Aaron Phillips

Peso-palha: Livinha Souza x Randa Markos

Peso-mosca: Jeff Molina x Daniel “Miojo”

Peso-leve: Khama Worthy x Jai Herbert

Peso-médio: Jamie Pickett x Laureano Staropoli

Peso-palha: Tabatha Ricci x Maria Oliveira

Peso-leve: Mason Jones x David Onama

Peso-médio: Jun Yong Park x Gregory “Robocop”

CARD PRINCIPAL:

Peso-meio-pesado: Nicolae Negumereanu x Ike Villanueva

Peso-meio-médio: Francisco “Massaranduba” x Dwight Grant

Peso-pena: Alex Caceres x Seung Woo Choi

Peso-galo: Jessica-Rose Clark x Joselyne Edwards

Peso-leve: Grant Dawson x Ricky Glenn

Peso-médio: Paulo “Borrachinha” x Marvin Vettori