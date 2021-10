Maior aposta da base do Barcelona nos últimos anos, Ansu Fati herdou a camisa 10 do ídolo Lionel Messi - AFP

Publicado 21/10/2021 16:45

Barcelona - A pomposa cerimônia do Barcelona para anunciar a renovação do contrato de Ansu Fati até 2027 reflete o tamanho da expectativa da diretoria blaugrana para encontrar o sucessor de Lionel Messi. Com multa rescisória estipulada em 1 bilhão de euros, cerca de R$ 6,3 bilhões, a joia, de 18 anos, herdou não apenas a camisa 10, mas a missão de honrar a tradição da base, conhecida como La Masia, em revelar craques vencedores. Fati não teme a pressão, mas concorda com as comparações com o astro argentino, maior ídolo da história do clube.

"Usar o '10' não é uma pressão, e sim motivação. Ninguém vai igualar o que Leo fez. Tenho que seguir meu próprio caminho. Não vejo o número, só o que posso contribuir. Agradeço muito ao clube por ter confiado em mim, juntamente com os capitães. Poderia ter sido usado por outro jogador, mas estou grato. Eu estava pronto, pois no Barça você deve estar preparado para tudo", disse Fati.

Cria da base do Barcelona, Ansu Fati é considerado uma das maiores promessas da geração '2002'. Nascido em Guiné-Bissau, o atacante chegou desembarcou na Espanha com apenas seis anos de idade. No entanto, a naturalização só foi concluída em 2019. Em alta, revelou ter recebido propostas de gigantes da Europa, mas optou pela renovação com o Barça, clube que defende há nove anos.

"Meu sonho sempre foi ter sucesso e continuar crescendo aqui. Vou trabalhar todos os dias para melhorar como pessoa e como jogador. Ainda não fiz nada, tenho de continuar a trabalhar", disse Fat, que soma 15 gols e seis assistências como profissional.

Recuperado de uma grave lesão no joelho esquerdo, a joia foi submetida a três cirurgias. Após dez meses de tratamento, voltou a ser opção para Ronald Koeman e peça-chave no processo de reconstrução do clube após a saída de Messi.