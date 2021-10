Enquanto jogadores do Bodo/Glimt comemoram um dos seis gols, Mourinho olha atônito para o campo - Divulgação/Twitter Bodo/Glimt

Enquanto jogadores do Bodo/Glimt comemoram um dos seis gols, Mourinho olha atônito para o campoDivulgação/Twitter Bodo/Glimt

Publicado 21/10/2021 16:43

Pela terceira rodada Conference League, a Roma sofreu uma de suas derrotas mais humilhantes. O time comandado por José Mourinho foi goleado fora de casa por 6 a 1 pelo modesto Bodo/Glimt, na Noruega. Foi a pior derrota do técnico português na carreira, além de ter sido a primeira vez que uma equipe sua sofreu seis gols.

Com o resultado, os italianos, que jogaram com time reserva e sofreram com o frio, caíram para o segundo lugar do Grupo C, com seis pontos, sendo superados pelos noruegueses, com sete. Botheim (duas vezes), Solbakken (duas vezes), Pellegrino e Berg marcaram para o Bodo/Glimt e Carles Pérez descontou. As duas equipes se reencontram daqui a duas semanas, em Roma.



Desconhecido de muitos brasileiros, o Bodo/Glimt foi fundado em 1916 e tem apenas um título do Campeonato Norueguês, em 2020. O time também levou duas Copas da Noruega, em 1975 e 1993, e venceu o equivalente à Segunda Divisão outras duas (2013 e 2017). Uma das curiosidades é que seus torcedores costumam levar para a arquibancada grandes escovas de dentes amarelas, cor do uniforme principal. Uma tradição desde os anos 70.