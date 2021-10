Max Verstappen luta pelo primeiro título na Fórmula 1 - AFP/Francisco Seco

Max Verstappen luta pelo primeiro título na Fórmula 1AFP/Francisco Seco

Publicado 21/10/2021 15:53 | Atualizado 21/10/2021 15:54

Na semana do GP dos Estados Unidos, a Fórmula 1 divulgou uma pesquisa que apontou Max Verstappen, da Red Bull Racing, como o piloto favorito do grid. Já a McLaren foi a preferida entre as equipes. Foram ouvidas mais de 167 mil pessoas de vários lugares do mundo. De acordo com o relatório, a média de idade dos entrevistados girou em torno dos 32 anos.

Na luta pelo primeiro título, Max Verstappen venceu a votação com 14,4%. Em segundo lugar, bem próximo, ficou Lando Norris, da McLaren, com 13,7%, também apontado como o preferido do público feminino e dos menores de 24 anos.



Heptacampeão mundial e dono dos recordes mais importantes da F-1, Lewis Hamilton, da Mercedes, ficou em terceiro na votação, com 12,5%, vencendo entre os maiores de 35 anos.



Já entre as 10 equipes do grid, a Ferrari, em péssima fase nos últimos anos, despencou para o terceiro lugar, com 17,9% dos votos. Já a McLaren passou a ser a favorita, com 29,5%, seguida de longe pela RBR, com 19,8%.



A pesquisa também quis saber quais circuitos são os favoritos dos fãs, com o Top-5 formado por Monza (Itália), Spa (Bélgica), Silverstone (Inglaterra), Monte Carlo (Mônaco) e Suzuka (Japão).



E a grande maioria dos fãs se mostrou contrária às corridas classificatórias de sábado, novidade implementada nesta temporada e que aconteceu em Monza e Silverstone, e também ocorrerá em São Paulo. Apenas 6,7% aprovaram a novidade.