Superliga de Vôlei 2021-2022 - Reprodução

Superliga de Vôlei 2021-2022 Reprodução

Publicado 21/10/2021 17:53

Rio - Vem aí mais uma temporada da Superliga de Vôlei. A partir do próximo sábado (23), as principais equipes do país começam a disputa por mais uma temporada que, desta vez, promete ser ainda mais emocionante. Com exclusividade na transmissão da competição na TV por assinatura, o SporTV prepara uma grande cobertura, com novos quadros e mais de 150 jogos ao vivo.

Na estreia da Superliga masculina, rodada dupla no SporTV2: às 19h, o Cruzeiro enfrenta o São José, com a narração de Jader Rocha e comentários de Nalbert; e na sequência, às 21h30, Eduardo Moreno e Carlão comandam a transmissão do duelo entre o Campinas, atual campeão paulista, e o Sesi-SP.

“Esta edição da Superliga promete ser mais equilibrada do que as anteriores. Minas, Cruzeiro e Campinas devem brigar pelo título no torneio masculino. A disputa será muito boa também por uma vaga nas semifinais. As equipes de Natal (ex-Taubaté), Guarulhos, Sesi-SP e São José devem brigar pela última vaga. A competição feminina tem novamente como favorito o Minas, atual campeão, e o Praia Clube. Osasco, Sesi Bauru e o Sesc Flamengo lutarão por vagas nas semifinais. O time de Barueri, comandado pelo técnico Zé Roberto, e o Fluminense devem chegar nos playoffs”, acredita Marco Freitas, comentarista de vôlei do SporTV.

Além dos mais 150 jogos ao vivo entre as competições masculina e feminina, as transmissões do SporTV terão três novos quadros nesta temporada. O “Supergame” desafia o conhecimento dos nossos craques em um jogo de perguntas e respostas; o “Escalação” revela curiosidades e os talentos de cada elenco; e o “Invasão Brasileira” conta um pouco da vida dos brasileiros que atuam fora do país.