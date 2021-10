Dedé - Bruno Haddad / Cruzeiro

Publicado 21/10/2021 18:42

Rio - Ex-companheiro de Arrascaeta no Cruzeiro, o zagueiro Dedé, ex-Vasco, revelou ter abandonado um treino após se irritar com o craque do Flamengo. Em entrevista ao "Charla Podcast", ele contou ter perdido a paciência após o uruguaio ter tentado bagunçar uma atividade.

“Um dia ele varzeou o treino todo. O Arrascaeta jogando no nosso time, titular, recuou com um chute do meio-campo, cheio de curva para o Fábio, quase fez gol contra. Fez isso porque ficou bravo que alguém falou algo com ele. Aí eu saí do treino, p***. Saí bolado do treino", revelou o zagueiro.

“No outro dia o Deivid (técnico da época) chamou todo mundo. Eu pedi para falar. Falei: ‘Arrascaeta, você tem qualidade pra ser destaque no mundo, ser o 10 do Uruguai. Você acha que assim você vai? Olha seu potencial, moleque.’ Fui elogiando. A partir daí ele deu um clique, agradeceu na hora”, completou.

Apesar da bronca, Dedé garante ter uma excelente relação com Arrascaeta.

“É uma simplicidade monstra, o moleque é p***. Tanto que no próximo jogo ele fez o gol da vitória. Eu falei: ‘esse moleque vai ser doideira, ele vai entrar para a história do clube muito rápido', e ele está aí, é sinistro, o melhor do Brasil, um dos melhores que joguei. Eu já sabia que ia dar certo no Flamengo. Já joguei com ele sendo vaiado e ele foi o melhor em campo, então ele não sente (pressão)”, finalizou.