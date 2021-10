Ronaldinho Gaúcho abre jogo sobre vida de festas na carreira: 'Não mudaria nada' - Foto: FRANCK FIFE/AFP

Ronaldinho Gaúcho abre jogo sobre vida de festas na carreira: 'Não mudaria nada' Foto: FRANCK FIFE/AFP

Publicado 21/10/2021 19:09

Rio - Nesta quinta-feira (21), em entrevista ao jornal francês "Le Parisien", Ronaldinho Gaúcho comentou sobre a vida de festas durante a carreira e destacou que "não mudaria nada". Além disso, falou sobre a chegada de Messi ao PSG e a pressão sobre o meia-atacante Neymar.

"Estou completamente feliz com tudo o que aconteceu comigo. Deus me deu muito. Tive a sorte de ter experimentado coisas muito felizes. Então eu não mudaria nada", disse o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho.

O ex-jogador afirmou que não gosta que façam comparações entre ele e Neymar. Ronaldinho destaca que cada jogador tem o seu próprio momento na carreira.

"Não gosto de comparações. Todos nós já passamos por momentos difíceis. Mas acho que todo mundo no Brasil sabe que ele é o melhor jogador do momento. Só que quando as coisas não vão bem fica mais difícil para ele. Porque ele é o maior. Quando as coisas não vão bem, fica muito mais pressionado", completou.

Além disso, Ronaldinho Gaúcho revelou que não esperava que Messi fosse para o PSG. O ex-jogador afirma que o meia argentino tinha decidido que iria encerrar a carreira com a camisa do Barcelona.

"Estou muito feliz em vê-lo no clube onde comecei na Europa. É algo que não pensei na minha vida. Ele tinha certeza de que sua carreira acabaria no Barcelona. E, para mim, foi uma surpresa. Como gosto do PSG, foi uma surpresa, mas nunca pensei que o veria com outra camisa que não fosse a do Barcelona".

Para concluir, Ronaldinho comenta sobre a situação do PSG na Liga dos Campeões e destaca se o Paris tem chances para conquistar o torneio, mesmo com astros como Neymar, Messi e Mbappé.

"Sim, é possível. É uma equipe que pode fazer gols a qualquer momento. Quando você tem grandes jogadores como esses (Neymar, Messi e Mbappé), é difícil não imaginar que isso possa acontecer. Leva apenas um pouco de tempo para o jogo chegar. Eles têm que se acostumar a brincar juntos. É normal no futebol", concluiu.