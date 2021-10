A cúpula do Grêmio admite de possibilidade de pagar um bônus para os jogadores como incentivo extra para evitar a queda para a Série B - Lucas Uebel/Grêmio

A cúpula do Grêmio admite de possibilidade de pagar um bônus para os jogadores como incentivo extra para evitar a queda para a Série BLucas Uebel/Grêmio

Publicado 21/10/2021 20:22

Porto Alegre - Penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro, com 26 pontos, o Grêmio decidiu motivar o elenco com o pagamento de uma premiação em caso de permanência na Série A. Com o risco de 51% de rebaixamento, a diretoria confirmou o incentivo financeiro para evitar um trágico fim de temporada. As tratativas com os jogadores estão sendo conduzidas pelo presidente do clube, Romildo Bolzan Júnior, e pelo vice de futebol, Dênis Abrahão.

"É mentira. Não existe bicho por jogo. Existe uma tratativa, tenho uma reunião com o presidente, para decidirmos o processo por objetivo alcançado. Qual o nosso objetivo, gente? Ficar na Série A. Sair dessa situação. Alcançou o objetivo, tem uma premiação. Bicho por partida não tem. Vamos negociar o atingimento de objetivos. Em tudo que é lugar no mundo tem", disse Abrahão ao 'ge'.

Em crise, o Grêmio apostou na troca de comando como última cartada fugir do rebaixamento. O técnico Vagner Mancini foi escolhido para o lugar de Luiz Felipe Scolari. Na próxima rodada, o Tricolor enfrenta o Atlético-GO, em Goiânia, às 20h, em Goiânia.