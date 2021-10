Radamés se empolgou durante a comemoração e mostrou 'demais' - Reprodução/TV Cuiabá

Publicado 21/10/2021 21:23

Cuiabá - Como você comemoraria a classificação heroica do seu time? Bom, o volante Radamés, revelado pelo Fluminense, se empolgou (demais) após Brasiliense, na disputa de pênaltis, desbancar o Cuiabá e garantir, na quarta-feira, uma vaga nas quartas de final da Copa Verde.

Depois do lateral Goduxo converter sua cobrança e sacramentar a vitória do Brasiliense por 7 a 6, os jogadores do elenco do Jacaré correram para comemorar com o jogador próximo a linha de fundo na Arena Pantanal.



Enquanto os atletas pulam e gritam de alegria, Radamés aparece de uma forma inusitada. O volante, de 35 anos, subiu completamente o calção, deixando apenas a parte da cueca à mostra, como uma espécie de 'fio-dental'. Ele chega a sentar no rosto de Goduxo. A situação, flagrada pela TV Cuiabá, levou os companheiros de Brasiliense aos risos.