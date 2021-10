Dybala - TF-Images/Getty Images

Publicado 22/10/2021 11:38

Rio - O jogador Dybala teve sua casa invadida por ladrões na noite da última quinta-feira. Os assaltantes levaram algumas joias e relógios do jogador, que não estava em casa no momento do roubo.

O alarme de segurança da casa de Dybala chegou a ser acionado por conta da movimentação dos ladrões. No entanto, não foi suficiente para impedir que eles levassem os pertences do argentino.

No dia do assalto, a Juventus entrou em campo pela Liga dos Campeões e venceu o Zenit por 1 a 0. Porém, Dybala não viajou a São Petersburgo por lesão.