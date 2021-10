Luto - Reprodução

Publicado 22/10/2021 20:00 | Atualizado 23/10/2021 02:37

Rio - Uma notícia triste e impressionante chocou o mundo esportivo nos Estados Unidos. A jogadora de Lacrosse, Madelyn Nicpon, de apenas 20 anos, morreu após engasgar durante uma competição de comer cachorro-quente no último sábado.

De acordo com informações do jornal "The Journal News", dos Estados Unidos, a atleta ficou inconsciente após engasgar e foi levada às pressas para o hospital. Ela faleceu no dia seguinte, no domingo.

Madelyn fazia parte da Universidade Tufts, em Massachusetts. Após o ocorrido, os funcionários da universidade deixaram um comunicado lamentando o ocorrido. Em sua homenagem, milhares de estudantes foram ao campus e, com velas acesas, se juntarem em volta da camisa da atleta.

Lacrosse é um esporte de equipe, jogado com um taco que tem como objetivo balançar a rede adversária. Os jogadores usam a cabeça do taco de lacrosse para carregar, passar, pegar e atirar a bola para o gol. É praticado principalmente na costa leste dos Estados Unidos e Canadá.