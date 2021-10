Neymar voltou da Seleção com dores musculares - AFP

Publicado 22/10/2021 12:51

Fora do jogo da Liga dos Campeões, contra o RB Leipzig, durante a semana, Neymar deve retornar ao time do PSG neste domingo. Segundo o jornal francês 'Le Parisien', o brasileiro participou do treino desta sexta-feira e viajará com o grupo, para enfrentar o Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês.

Com dores musculares desde que retornou da Seleção Brasileira, Neymar foi poupado para evitar uma lesão. Com o descanso e tratamento preventivo, ele voltou a ter condições e só dependerá do técnico Mauricio Pochettino, que anunciará sua decisão no sábado, em coletiva.



Quem também deve ficar à disposição é Mauro Icardi. O atacante, que é reserva, ficou fora do último jogo para resolver problemas pessoais com a com a esposa, Wanda Nara.



Lìder do Campeonato Francês com nove vitórias em 10 rodadas, o PSG tem 10 pontos de vantagem para o Olympique, que está em terceiro lugar. O clássico acontecerá às 15h45 (de Brasília) no domingo.