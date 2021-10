No último Fla-Flu com torcida, Flamengo levou a melhor sobre o Fluminense, pela semifinal da Taça Guanabara de 2020 - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 22/10/2021 15:28

Depois de nove confrontos com portões fechados por causa da pandemia de Covid-19, o Maracanã voltará a ficar colorido com as torcidas de Fluminense e Flamengo. O duelo deste sábado, às 19h, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, também será o primeiro clássico carioca a ter público desde 7 de março do ano passado, quando o Rubro-Negro venceu o Botafogo por 3 a 0.

Já faz 1 ano e 7 meses desde o último clássico no Rio com torcedores, mas o Fla-Flu tem um pouco mais de tempo. A última vez em que os dois arquirrivais contaram com suas torcidas no Maracanã foi em 12 de fevereiro de 2020, pela semifinal da Taça Guanabara.



Naquele duelo, os rubro-negros chegaram a fazer 3 a 0 com Bruno Henrique, Gabigol e Filipe Luís, logo no primeiro tempo, mas os tricolores não desistiram e diminuíram com Luccas Claro e Evanilson a ainda tiveram dois gols anulados por impedimento com a ajuda do VAR, na segunda etapa.



Dos 11 escalados por Odair Hellmann naquele dia, apenas Luccas Claro permaneceu como titular no Fluminense, que tinha no banco Marcos Felipe, Yago e Caio Paulista. Já o Flamengo manteve a maioria dos jogadores, perdendo Jorge Jesus, Rafinha e Gerson.



No fim, um grande clássico decisivo e empolgante, para mais de 59 mil presentes. Desta vez, com as restrições por causa da Covid-19, só foram colocados à venda 20 mil ingressos e o Maracanã ainda ficará vazio. Mas com os cantos das torcidas, o Fla-Flu voltará a ter um pouco mais de alma do 'Clássico Mais Charmoso do Brasil".